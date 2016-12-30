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Суд арестовал одного из фигурантов дела о «Боярышнике»
Общество

Суд арестовал одного из фигурантов дела о «Боярышнике»

Сегодня 11:55
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Суд арестовал одного из фигурантов дела о «Боярышнике»

Иркутск, 30 декабря. Один из фигурантов уголовного дела об отравлении людей «Боярышником» арестован на два месяца, сообщил представитель следственных органов СК РФ по Иркутской области.

Одному из главных фигурантов уголовного дела по «Боярышнику» изменили меру пресечения с домашнего ареста на арест сроком на два месяца, рассказали источники. Как стало известно, меру изменил суд после обжалования решения.

Ранее, 28 декабря, стало известно, что Следственный комитет России предъявил обвинения 16 фигурантам дела об отравлении «Боярышником» в Иркутской области. Следователи отметили, что в скором времени будут предъявлены обвинения еще шестерым.

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Катерина Тимошенская
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