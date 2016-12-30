Хабаровский подросток-наркоман поджег квартиру родителей

Хабаровск, 30 декабря. Сотрудники правоохранительных органов задержали несовершеннолетнего жителя Хабаровска, который в состоянии наркотического опьянения после конфликта с родственниками поджег квартиру. Об этом в пятницу сообщает УМВД России по региону.

Как стало известно, ЧП случилось в многоквартирном доме в Хабаровске. 17-летний подросток, находясь в состоянии наркотического опьянения, поссорился с родственниками. Он в агрессивной манере требовал от родных денег на покупку наркотиков. Родители, естественно, ему отказали.

После этого подросток поджег пропитанное горючей жидкостью полотенце и положил его на диван. Спустя несколько минут пламя заполонило квартиру. Мебель и другие вещи были уничтожены. В целом материальный ущерб составил примерно полмиллиона рублей.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело.