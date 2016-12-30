Вооруженные грабители ограбили баню в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 декабря. Обстоятельства дерзкого вооруженного ограбления бани выясняют сотрудники полиции Петербурга.

По данным источника в правоохранительных органах, инцидент произошел сегодня около четырех часов утра в банном комлексе в доме 10 на улице дорога на Турухтанные острова. По словам пострадавших сотрудников бани, обоим злоумышленникам на вид по 35 лет. При этом один похож на «кавказца», а второй мужчина – светловолосый славянин.

«Преступники угрожали предметом, похожим на пистолет, 33-летней женщине, администратору заведения, и 42-летнему гражданину Украины, работающему банщиком», — уточнил источник АН «Оперативное прикрытие». Добычей разбойников стали 80 тысяч рублей. Забрав выручку, они скрылись в сторону Кронштадтской улицы.