Бойцы ПВО отработали поиск воздушных «нарушителей» в Арктике

Петропавловск-Камчатский, 30 декабря. Подразделения ПВО Восточного военного округа провели тренировку по поиску и сопровождению воздушных нарушителей российских рубежей.

Расчеты радиолокационных станций ПВО, расположенные на острове Врангеля и мысе Отто Шмидта, провели комплексные учения по перехвату воздушных целей. Бойцы ПВО должны были обнаружить учебную воздушную цель, распознать по принципу «свой-чужой», оперативно передать координаты цели в пункт управления ПВО и ВКС Восточного военного округа и сопровождать воздушное судно до окончательного принятия решения командованием.

Боевые задачи усложнялись тем, что цели двигались на различных высотах, с разной скоростью, поодиночке и в составе группы.