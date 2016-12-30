Взорвавшийся самогонный аппарат испортил новогодний праздник в Пензе

Пенза, 30 декабря. В одной из квартир многоэтажного жилого дома в Пензе взорвался самогонный аппарат.

Как рассказали в правоохранительных органах, хозяин одного из домов по проспекту Строителей пытался изготовить алкогольный напиток в квартире.

Полицию вызвали соседи, услышавшие громкий хлопок в многоэтажном доме. Прибывшие на место правоохранители обнаружили самогонный аппарат.

В результате инцидента никто не пострадал. В квартире, где было установлено устройство, разбилось оконное стекло и вылетела рама.

Ранее сообщалось, что в России начнут легально «гнать» самогон и виски.