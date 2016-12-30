Предполагаемые убийцы сотрудника Росгвардии дали признательные показания

Москва, 30 декабря. Сотрудники правоохранительных органов в пятницу задержали в Москве несколько человек, подозреваемых в нападении на сотрудников Росгвардии. Задержанные уже дали признательные показания, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

«Благодаря грамотно спланированной работе и тесному взаимодействию следователей Главного следственного управления СК России по городу Москве, сотрудников столичной полиции и Росгвардии все причастные к совершению преступления установлены и задержаны», — сообщает Следственный комитет России.

Напомним, что накануне вечером во время проверки документов группа лиц открыла огонь по сотрудникам Росгвардии, в результате чего один человек погиб, второй получил ранения и был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Отметим, что если вина нападавших будет доказана, им грозит пожизненное лишение свободы.