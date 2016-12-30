Путин и Назарбаев обсудили предстоящие в Астане переговоры по Сирии

Москва, 30 декабря. Предстоящие в Астане переговоры по сирийскому урегулированию стали основной темой телефонного разговора главы Российской Федерации Владимира Путина с его казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

Как говорится в сообщении, стороны также обсудили итоги саммитов Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности, которые были проведены в Петербурге.

Напомним, 26 декабря на встрече с российским лидером Назарбаев заявил, что в Астане готовы принять все стороны, участвующие в переговорах по Сирии. Ранее Путин обсудил с постоянными членами совета безопасности России ситуацию в Сирии.