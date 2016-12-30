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Пекин призвал все группировки Сирии присоединиться к перемирию
Политика

Пекин призвал все группировки Сирии присоединиться к перемирию

Сегодня 11:45
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Пекин призвал все группировки Сирии присоединиться к перемирию

Пекин, 30 декабря. Пекин призывает все группировки в Сирии присоединиться к перемирию, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин.

Чуньин отметил, что Пекин приветствует соглашение о прекращении огня в Сирии, которое подписали правительство страны и оппозиция. 

«Это не только поможет всем сторонам конфликта укрепить взаимное доверие, но также поможет преодолеть гуманитарный кризис и бороться с терроризмом», — констатировал китайский дипломат.

МИД Китая призвал остальные сирийские группировки присоединиться к соглашению о прекращении огня и политическим переговорам.

Читайте также: Сирия новости 30 декабря 2016 7.00: САА и ВКС РФ наступают в Хомсе, ИГ грозит Ираку терактами в Новый год

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Катерина Тимошенская
#хуа чуньин
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