Пекин призвал все группировки Сирии присоединиться к перемирию

Пекин, 30 декабря. Пекин призывает все группировки в Сирии присоединиться к перемирию, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин.

Чуньин отметил, что Пекин приветствует соглашение о прекращении огня в Сирии, которое подписали правительство страны и оппозиция.

«Это не только поможет всем сторонам конфликта укрепить взаимное доверие, но также поможет преодолеть гуманитарный кризис и бороться с терроризмом», — констатировал китайский дипломат.

МИД Китая призвал остальные сирийские группировки присоединиться к соглашению о прекращении огня и политическим переговорам.

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