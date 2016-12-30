Анкара подсчитала число убитых боевиков ИГ с начала операции в Сирии

Анкара, 30 декабря. Генштаб ВС Турции сообщил об уничтожении с начала спецоперации «Щит Евфрата» на севере Сирийской Арабской Республики свыше тысячи боевиков экстремистской группировки «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории РФ) и 291 члена вооруженных формирований сирийских курдов.

Так, по имеющимся данным, с начала военной операции «Щит Евфрата» было ликвидировано 1294 радикала ИГИЛ, из которых 1171 убит, 117 получили ранения, еще шестерых взяли в плен.

Отмечается, что также было нейтрализовано 306 боевиков сил самообороны сирийских курдов — Рабочей партии Курдистана, сообщает РИА Новости.

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