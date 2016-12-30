Актрису Кэрри Фишер и ее мать похоронят вместе

Лос-Анджелес, 30 декабря. Американскую актрису Кэрри Фишер и ее мать Дебби Рейнольдс похоронят в один день. Информацию о совместных похоронах сообщил сын Рейнольдс Тодд Фишер, передает ABC.

Знаменитая актриса и звезда саги «Звездные войны» Кэрри Фишер скончалась в медицинском центре имени Рональда Рейгана при Калифорнийском университете. Исполнительницу принцессы Леи доставили в больницу в критическом состоянии после посадки в аэропорту, смерть наступила в результате остановки сердца.

После смерти Фишер была экстренно госпитализирована ее мать, известная актриса Дебби Рейнольдс. Женщина скончалась от инсульта, пережив дочь на один день.