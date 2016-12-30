Ученые объяснили, почему толстяки ведут малоподвижный образ жизни

Вашингтон, 30 декабря. Группа американских и аргентинских ученых нашли причину отсутствия мотивации вести активный образ жизни у животных, страдающих ожирением, пишет Cell Metabolism.

Генетики, ставящие эксперименты на мышах, пришли к выводу, что низкая двигательная активность грызунов с избыточной массой тела, обусловлена дисфункцией их дофаминовых рецепторов типа D2. Западные ученые в течение двух неделю наблюдали за нормальными и ожиревшими мышами, отмечая уровень их двигательной активности. При этом у обычных мышей не было проблем с функционированием рецепторов, вырабатывающих гормон дофамин.