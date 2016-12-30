Воюющие с ИГИЛ военнослужащие США массово гибнут от суицида

Багдад, 30 декабря. Как оказалось, военнослужащие США, отправленные на Ближний Восток воевать с «Исламским государством» в рамках операции «Непоколебимая решимость», гораздо чаще гибнут от собственных рук или несчастных случаев, чем в бою с террористами. Треть военнослужащих США, погибших с декабря 2014 года на Ближнем Востоке, наложили на себя руки сами.

Из 31 погибшего в войне против ИГИЛ (группировка запрещена в РФ решением Верховного суда) лишь восемь человек были убиты террористами. В то же время погибли от собственных рук 11 человек, один случай еще расследуется, а остальные 11 умерли от болезней или в результате несчастного случая.

Операция «Непоколебимая решимость», начатая в августе 2014 года, обошлась США более чем в 3 млрд долларов.