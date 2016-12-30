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Ученые выведут гибрид домашней кошки и дальневосточного лесного кота
Общество

Ученые выведут гибрид домашней кошки и дальневосточного лесного кота

Вчера 11:31
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Ученые выведут гибрид домашней кошки и дальневосточного лесного кота

Новосибирск, 30 декабря. Сибирские ученые рассказали, что планируют скрестить обыкновенную домашнюю кошку с дальневосточным лесным котом, занесенным в Красную книгу.

Исследователи намерены получить котят путем экстракорпорального оплодотворения.

Как рассказали в пресс-службе Новосибирского государственного университета, межвидовые гибриды могут пригодиться при разработке программ по сохранению вымирающих видов.

Как рассказали специалисты, в мире существует 39 видов кошек. 25 из них признаны вымирающими или находятся под угрозой исчезновения.

Ранее ученые выяснили, как кошки продлевают жизнь хозяевам. 

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Алия Шарафутдинова
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