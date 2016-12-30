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Украинская церковь обвинила Киев в одобрении гомосексуализма
Украина

Украинская церковь обвинила Киев в одобрении гомосексуализма

Сегодня 11:25
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Украинская церковь обвинила Киев в одобрении гомосексуализма

Киев, 30 декабря. Украинская православная церковь Московского патриархата раскритиковала украинские власти за то, что те поощряют гомосексуальные отношения. 

Об этом в пятницу заявил архиепископ Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон, комментируя предложенный правительством законопроект, который предлагает ввести юридические понятия «сексуальная ориентация» и «гендерная идентичность». 

«Не может грех пропагандироваться как вариант нормы половой жизни. Государство таким образом поощряет своих граждан к однополым сексуальным отношениям», — отметил он.

Вместо этого церковь предлагает использовать более нейтральное понятие «пол». По словам иерарха, УПЦ МП вовсе не призывает к дискриминации, однако настаивает на том, чтобы государство не подавало нетрадиционную сексуальную ориентацию, как естественный образ жизни, сообщают украинские СМИ. 

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Геннадий Плющев
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