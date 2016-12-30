Украинская церковь обвинила Киев в одобрении гомосексуализма

Киев, 30 декабря. Украинская православная церковь Московского патриархата раскритиковала украинские власти за то, что те поощряют гомосексуальные отношения.

Об этом в пятницу заявил архиепископ Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон, комментируя предложенный правительством законопроект, который предлагает ввести юридические понятия «сексуальная ориентация» и «гендерная идентичность».

«Не может грех пропагандироваться как вариант нормы половой жизни. Государство таким образом поощряет своих граждан к однополым сексуальным отношениям», — отметил он.

Вместо этого церковь предлагает использовать более нейтральное понятие «пол». По словам иерарха, УПЦ МП вовсе не призывает к дискриминации, однако настаивает на том, чтобы государство не подавало нетрадиционную сексуальную ориентацию, как естественный образ жизни, сообщают украинские СМИ.