Джордж Майкл готовился стать отцом в 2017 году

Лондон, 30 декабря. Британский музыкант Джорж Майкл планировал стать отцом в 2017 году, сообщили источники из окружения артиста.

Журналисты узнали, что покойный музыкант собирался стать отцом в следующем году. К этому решению его склонил его друг Элтон Джон, который уже является отцом двоих сыновей.

Предполагалось, что Джорж Майкл воспользуется услугам суррогатной матери или усыновит ребенка.

Ранее зарубежные СМИ распространили информацию о том, что именно могло стать причиной смерти Джорджа Майкла. Сообщается, что легендарный музыкант мог скончаться от героиновой зависимости, которой он страдал последний год.