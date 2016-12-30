Украинец, убивший двух человек, попытался повторить «берлинский теракт» в Одессе

Киев, 30 декабря. Житель Овидиополя Одесской области намеревался протаранить толпу в Одессе.

Как рассказал начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин, инцидент произошел накануне. Злоумышленник убил женщину и ее дочь в поселке городского типа Овидиополь Одесской области. Он расчленил тела своих жертв.

Преступник скрылся с места убийства на грузовом автомобиле. Он направился в Одессу, где планировал повторить действия берлинского террориста.

Въехать в город мужчине не удалось. Полиция заблокировала дорогу на подъезде к Одессе. Сотрудники ДПС устроили за злоумышленником погоню. Однако ему удалось сбежать. На данный момент идет розыск преступника.

Напомним, 19 декабря в Берлине был совершен теракт. Грузовик врезался в толпу людей. Жертвами стали 12 человек.