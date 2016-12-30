ИГИЛ призвало сторонников на Западе «взорвать Новый год» и «убить Санту»

Лондон, 30 декабря. В канун Нового года связанная с «Исламским государством» медиагруппа опубликовала призывы ко всем сторонникам радикального ислама, живущим в западных странах с требованием «отказаться от трусости» и последовать примеру тунисца Аниса Амри, угнавшего грузовик для совершения теракта на рождественской ярмарке в Берлине.

«Будьте готовы к рекам крови, разбросанным кускам мяса и похоронам, — обращается издание ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в РФ) к жителям западных стран, — потому что глаза львов халифата глядят прямо на вас, обещая вам страшную смерть».

На картинке, сопровождающей такие грозные заявления, испуганный Санта-Клаус с мешком подарков убегает от скрытого маской террориста с ножом.