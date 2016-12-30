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ДНР: окрестности Ясиноватой попали под минометный обстрел ВСУ
Новороссия

ДНР: окрестности Ясиноватой попали под минометный обстрел ВСУ

Сегодня 11:35
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ДНР: окрестности Ясиноватой попали под минометный обстрел ВСУ

Донецк, 30 декабря. Населенные пункты в окрестностях Ясиноватой в Донецкой народной республике (ДНР) попали под минометный обстрел со стороны украинской армии. По словам источника в силовом ведомстве ДНР, противник открывал огонь накануне вечером и ночью.

Согласно приведенным данным, ВСУ с 18.00 до полуночи из минометов калибрами 120 и 82 мм обстреливали населенные пункты Красный Партизан и Крутая Балка Ясиноватского района, а также село Спартак. Как отметил источник, противник также открывал огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Как сообщал в интервью агентству НСН замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, тела погибших украинских военнослужащих остаются на минном поле, этот вопрос должна решать Трехсторонняя контактная группа.

Читайте также: Новости Новороссии: ВСУ передали ДНР и ЛНР 15 пленных, шабаш украинских СМИ

Ранее сообщалось, что украинские войска за прошедшие сутки пять раз обстреляли позиции Народной милиции Луганской народной республики.

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Тимур Румянцев
#днр #ато #всу #донбасс
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