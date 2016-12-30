Минобороны РФ провело масштабные антитеррористические учения под Хабаровском

Хабаровск, 30 декабря. В Восточном военном округе прошли крупномасштабные антитеррористические учения, в которых приняли участие несколько тысяч военнослужащих.

Учения стартовали во всех гарнизонах округа, на тренировках бойцы отработали действия по блокированию и ликвидации условных террористических группировок. Также военнослужащие на практике провели оперативное перемещение техники и личного состава для усиления отрядов, блокирующих незаконные вооруженные формирования. В учениях были задействованы разведчики, военные медики, подразделения РХБЗ и пожарные команды. В масштабных маневрах приняли участие более тысячи единиц военной техники.