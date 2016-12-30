Россиянам могут запретить использовать газ в жилых домах

Москва, 30 декабря. Руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин предложил отказаться от использования газа в многоквартирных жилых домах. В качестве альтернативы он предлагает перейти на электробытовые приборы. Инициативу по «исключению пожаров и взрывов» Алешин озвучил в письме депутату Госдумы Валерию Рашкину.

«Предполагается принятие принципиального решения о запрете использования газа в многоквартирных жилых домах — как во вновь строящихся, так и в эксплуатируемых (для приготовления пищи и горячего водоснабжения)», — цитирует RT текст копии письма Алешина.

В обращении чиновник также особо подчеркнул, что в настоящее время в России газифицировано 67% жилых домов, и только 22% квартир оснащено электроплитами, хотя потребление газа для домашнего приготовления пищи составляет около 1% от общего потребления голубого топлива в РФ.

В самом Ростехнадзоре, а также в Минстрое инициативу пока не комментируют.

Сам Рашкин, к которому обращается Алешин, ранее предлагал создать межведомственную комиссию по расследованию систематических взрывов газа в жилых домах, а также предлагал оснастить дома датчиками загазованности.