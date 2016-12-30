Террористы ИГИЛ убили турецкого солдата на севере Сирии

Анкара, 30 декабря. По данным турецкого Генштаба, в ходе боев с террористами «Исламского государства» на севере Сирии, были уничтожены не менее 26 боевиков. Кроме того, ударами турецких войск и боевой авиации были уничтожены по крайней мере 17 объектов и транспортных средств ИГИЛ.

В течение минувших суток в боя с террористами ИГИЛ (группировка запрещена в РФ решением Верховного суда) погиб один военнослужащий турецкой армии, и еще как минимум пять получили ранения.

Напомним, вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что союзники по НАТО полностью отказали Анкаре в помощи в борьбе с «Исламским государством» в Сирии.