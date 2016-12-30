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Астероид Таутатис как угроза человечеству: миновала ли опасность?
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Астероид Таутатис как угроза человечеству: миновала ли опасность?

Сегодня 11:24
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Астероид Таутатис

Астероид Таутатис, огромное космическое тело, признанное учеными потенциально опасным для существования жизни на Земле, накануне прошел через точку максимального сближения с нашей планетой. Длина астероида — 5,4 километра. Масса — свыше 50 миллиардов тон. Скорость — 16 километров в секунду. Случись Таутатиус столкнуться с Землей, жизнь — по крайней мере, жизнь какой мы ее знали — была бы полностью уничтожена. Тем не менее, сейчас опасность, как кажется, миновала. Таутатис вновь пересечет орбиту нашей планеты лишь через два поколения — в 2065 году.

Насколько высока опасность столкновения массивного космического тела с Землей? Насколько опасен был Таутатис? С этими вопросами Федеральное агентство новостей обратилось к Анатолию Зайцеву, члену международной инициативной группы АТ-14 при научно-техническом подкомитете комитета ООН по космосу, директору Центра планетарной защиты.

«Центр малых планет в Смитсоновской астрофизической обсерватории публикует подробную информацию по всем астероидам, которые, возможно, в ближайшее время пойдут на сближение с Землей. Если была бы хоть малейшая опасность реального столкновения, то об этом бы говорили и писали специалисты-астрофизики.

Таутатис пролетел от земли на расстоянии в десятки миллионов километров. Это был рутинный случай. Более того, в сферу притяжения Земли, по подсчетам астрономов, чуть ли не каждую неделю входят астероиды — и никто же от этого не волнуется. Конечно, столкновение с нашей планетой астероида размерами более одного километра привело бы к глобальной катастрофе. Тем не менее, более 90% таких космических тел уже обнаружены и наблюдаются. Они представляют опасность для нас не большую, чем сибирский тигр где-то в тайге представляет опасность для жителей Москвы», — поясняет ученый.

Гораздо большую опасность для планеты представляют астероиды меньшего размера. «Основная опасность исходит от того, что мы не знаем. А вокруг нас летает многое такого, о чем мы не знаем. Достаточно просто взглянуть на статистику. По оценкам астрономов, астероидов размером от нескольких десятков метров и выше, сближающихся с Землей, насчитывается несколько десятков миллионов. Из них за последние 20 лет наблюдений обнаружено всего 15 тысяч. Едва ли тысячная доля от всего того, что на стремительной скорости несется к Земле. А ведь падение на крупный город сравнительного небольшого астероида — метеорита, сравнимого по размерам с Тунгусским — приведет к его уничтожению», — продолжает Зайцев.

Такие объекты действительно представляют опасность. Для того чтобы предотвратить эту угрозу, следует разработать и ввести в действие специальные системы обнаружения и защиты, добавляет эксперт. Прежде всего, это космический сегмент наблюдения. Затем это единая система планетарной защиты — ее проекты обсуждаются уже последние 20 лет. «Доказано, что создание такой системы возможно. Все технологии есть. Вопрос лишь в политическом решении. Когда лидеры ведущий государств мира, наконец, соберутся не для того, чтобы обсуждать санкции, а для того, чтобы защитить Землю от астероидной опасности, тогда такая система может быть введена в эксплуатацию в течение 5-7 лет», — подводит итог Анатолий Зайцев.

комментарии
Иван Верихов
#анатолий зайцев #таутатис
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