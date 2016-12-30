Ученые нашли в произведениях искусства доказательство визитов инопланетян

Вашингтон, 30 декабря. Древние рисунки и другие произведения искусства свидетельствуют о визитах на Землю инопланетян, заявили специалисты Университета исследований паранормальной активности в американском штате Аризона.

Ученые заявили, что прямых доказательств визитов инопланетян нет, но намеки на этот факт можно увидеть в древних рисунках и других произведениях искусства. Эксперты из США убеждены, что наша планета раньше была неким перевалочным пунктом для них.

Специалисты утверждают, что ряд картин выполнены с использованием более детализированных техник, чем произведения искусства тех же эпох, что и находки. Кроме того, на некоторых из них изображены летательные аппараты инопланетян.

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