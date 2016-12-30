Аксенов анонсировал увольнение еще двух крымских чиновников

Симферополь, 30 декабря. Глава Крыма Сергей Аксенов порекомендовал районным депутатам утвердить отставку глав администраций Алушты и Бахчисарайского района.

Сегодня на селекторном совещании с главами районов Крыма Сергей Аксенов отметил, что в отставку уйдут главы администраций двух районов. «По итогам года, которые только озвучены, у нас два кандидата, глав администраций, которые будут искать новые места работы – это Алушта и Бахчисарайский район», — заявил глава Крыма.

Известно, что представители Алушты и Бахчисарая – Игорь Сотов и Виктор Князев написали заявление по собственному желанию. По словам Аксенова, оба чиновника «остаются в команде» и будут задействованы либо по партийной линии, либо на уровне законодательной или исполнительной власти.