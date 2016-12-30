Самолет «Почты России» совершил первый авиарейс в Китай

Москва, 30 декабря. Грузовое воздушное судно «Почты России» Ту-204С «Петр I» совершило первый авиационный рейс в Китайскую Народную Республику для последующей доставки отправлений в Российскую Федерацию.

В настоящий момент почтовый лайнер, который перевозит 21 тонну груза, следует из китайского города Харбин, расположенного на северо-востоке страны, в Екатеринбург. Ожидается, что такие почтовые рейсы будут проходить на регулярной основе, а также станут летать и в другие китайские города, в том числе в столицу Китая, а также в Шэньчжэнь и Чанчунь.

Как отметил генеральный директора «Почты России» Дмитрий Страшнов, свыше 90% международных входящих почтовых отправлений поступают в Россию именно из Поднебесной.