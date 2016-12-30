Советник Путина объяснил неэффективность новых санкций США против РФ

Москва, 30 декабря. Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко уверен, что введенные США новые санкции в отношении России не скажутся на сотрудничестве государств в области кибербезопасности, поскольку оно и так оставляет желать лучшего.

«Учитывая и без того невысокий уровень сотрудничества между США и Россией в области кибербезопасности, новые санкции ничего ухудшить в этом секторе не могут», — цитирует Клименко RNS.

Ранее президент США Барак Обама распорядился ввести новые антироссийские санкции, которые затрагивают сотрудников ФСБ, ГРУ и шестерых физических лиц. Поводом для ограничительных мер стали атаки хакеров, в которых Вашингтон обвинил Москву.

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