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Глава Крыма продолжит «чистку» рядов неэффективных управленцев в 2017 году
Политика

Глава Крыма продолжит «чистку» рядов неэффективных управленцев в 2017 году

Сегодня 11:00
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Глава Крыма продолжит «чистку» рядов неэффективных управленцев в 2017 году

Симферополь, 30 декабря. Глава Крыма Сергей Аксенов намерен в 2017 году продолжить ротацию кадров в республиканских и муниципальных органах власти.

На итоговой пресс-конференции он отметил, что эта работа необходима для сформирования эффективной команды государственных управленцев в регионе.

Он объяснил ряд отставок в конце 2016 года низким качеством исполнения чиновниками поручений президента России Владимира Путина и правительства. Аксенов подчеркнул, что ротация кадров продолжится и в следующем году.

Напомним, ранее несколько политиков в правительстве Крыма подали в отставку или были отстранены от должностей после служебных проверок.

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