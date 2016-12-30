Глава Крыма продолжит «чистку» рядов неэффективных управленцев в 2017 году

Симферополь, 30 декабря. Глава Крыма Сергей Аксенов намерен в 2017 году продолжить ротацию кадров в республиканских и муниципальных органах власти.

На итоговой пресс-конференции он отметил, что эта работа необходима для сформирования эффективной команды государственных управленцев в регионе.

Он объяснил ряд отставок в конце 2016 года низким качеством исполнения чиновниками поручений президента России Владимира Путина и правительства. Аксенов подчеркнул, что ротация кадров продолжится и в следующем году.

Напомним, ранее несколько политиков в правительстве Крыма подали в отставку или были отстранены от должностей после служебных проверок.