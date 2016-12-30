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Фейки от CNN: почему Россия не могла ответить на санкции Обамы закрытием школы
Политика

Фейки от CNN: почему Россия не могла ответить на санкции Обамы закрытием школы

Сегодня 11:07
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Фейки от CNN: почему Россия не могла ответить на санкции Обамы закрытием школы

Американский телеканал CNN сообщил, что в ответ на введенные США новые санкции Россия закрыта англо-американскую школу в Москве. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Напомним, что в минувший четверг Госдеп США сообщил о высылке из страну 35 российских дипломатов, являющихся сотрудниками российских посольств в Вашингтоне и Мэриленде. В предновогодний «черный список», разумеется, вошли члены семей представителей российской дипмиссии. Известно, что у наших соотечественников есть ровно 72 часа, чтобы покинуть Соединенные Штаты.

Тем временем, телеканал CNN сообщил, что российская сторона в ответ на «новогодний подарок» Барака Обамы закрыла англо-американскую школу в Москве «для американцев и иностранцев». По данным источника телеканала — преподавателя, в школе учились дети сотрудников посольств США, Великобритании и Канады. Также, по данным некого источника, Москва закрыла доступ к посольской резиденции в Серебряном Бору.

Фейки от CNN: почему Россия не могла ответить на санкции Обамы закрытием школы

По мнению политолога Владимира Брутера, телеканал CNN — крайне сомнительный источник, и ему не стоит доверять.

«Россия не может закрыть школу при посольстве, если я не ошибаюсь, потому что у нее нет российской лицензии. CNN известен своими сенсациями. Если честно, я не думаю, что этому телеканалу вообще можно доверять. Это фейковая новость. Закрытие школы не является прерогативой для России, и наши действия будут не такими спонтанными, — комментирует для ФАН эксперт. — Что касается действий американской администрации, то они сами по себе отвратительны и нарушают все писаные и неписаные американские правила. Уходящая администрация не меняет ситуацию перед приходом команды нового президента. Действия администрации Обамы можно считать нелегитимными: они умышленно портят ситуацию, пытаются обострить отношения, создать проблемы для Дональда Трампа и его команды. Все эти действия достойны глубокого осуждения, потому что они направлены исключительно на подрыв и ухудшение международной ситуации, на снижение безопасности в мире. Трампу будет сложно выйти из этой ситуации. Но я вы бы выразил надежду, что в команде Трампа понимают всю сложность ситуации и будут действовать осторожно. Думаю, что ответные меры России будут симметричными. Не сомневаюсь, что из России будет выслано столько же американских дипломатов. Ну и, как вариант, — закрытие консульства в Екатеринбурге в ответ на закрытие российских представительств в Нью-Йорке и Мэриленде».

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Алиса Яковлева
#барак обама #дональд трамп
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