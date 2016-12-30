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Самолет не смог приземлиться в Набережных Челнах из-за наглого лося
Общество

Самолет не смог приземлиться в Набережных Челнах из-за наглого лося

Сегодня 10:59
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Самолет не смог приземлиться в Набережных Челнах из-за наглого лося

Набережные Челны, 30 декабря. Пассажирский самолет, направляющийся из Москвы в Набережные Челны, не смог с первого раза зайти на посадку из-за лося, который разгуливал по взлетно-посадочной полосе. 

Пилот сразу же сообщил диспетчеру о помехе на ВПП и зашел на второй круг. Каким образом зверь оказался на территории аэродрома, неизвестно.

«Сотрудники аэропорта «Бегишево» прогнали животное, и через 10 минут самолет спокойно сел», — рассказал Life источник в правоохранительных органах региона.

Отметим, что похожий случай произошел в Томске в 2012 году, когда медведь вышел на взлетную полосу  аэродрома. Чтобы прогнать животное пришлось обращаться к помощи охотников.

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Геннадий Плющев
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Названы самые ожидаемые технические новинки 2017-го года
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