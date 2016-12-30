Москвичка с полицией ищет мужчину, пропавшего после секса на вечеринке

Москва, 30 декабря. Жительница Москвы обратилась в полицию с просьбой разыскать мужчину, с которым она переспела на вечеринке, сообщили источники в правоохранительных органах столицы.

25-летняя москвичка обратилась в полицию с необычной просьбой. Как оказалось, она разыскивает мужчину, с которым переспела на предновогодней вечеринке с 16 на 17 декабря. Девушка призналась, что была пьяна и не запомнила с кем провела ночь.

Девушка надеется, что полиция поможет ей найти пропавшего незнакомца, чтобы познакомилась с ним. Она уточнила, что претензий к нему не имеет.

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