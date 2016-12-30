Сирия: ИГ потеряло 70 боевиков при атаке авиабазы Эт-Тияс

Дамаск, 30 декабря. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) атаковали северо-восточную часть периметра авиационной базы Эт-Тияс, но потерпели сокрушительное поражение.

Ранее террористы были выбиты с южных рубежей военного аэродрома Т-4, который находится недалеко от Пальмиры. Исламисты попытались взять реванш на северо-восточном направлении. Во время атаки позиций Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики боевики потеряли порядка 70 человек. Также сирийским военным удалось уничтожить 12 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами и семь единиц бронетехники экстремистов.