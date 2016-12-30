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Западные СМИ позабавил «троллинг» посольства РФ в адрес Обамы
Политика

Западные СМИ позабавил «троллинг» посольства РФ в адрес Обамы

Сегодня 10:51
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Западные СМИ позабавил «троллинг» посольства РФ в адрес Обамы

Москва, 30 декабря. Западные СМИ оценили «троллинг» со стороны посольства России в Лондоне, которое ответило на решение Барака Обамы выслать 35 российских дипломатов твитом с изображением хромой утки.

Как пишет The Washington Times, РФ посмеялась над положением «хромой утки» Обамы после того, как Вашингтон принял новые санкции.

Издание Mashable прокомментировало, что российское посольство только что ответило на санкции США мемом.

The Independent сообщило, что ответ российских дипломатов на решение о высылке политиков стал «быстрым и забавным».

Напомним, накануне США завили о высылке из страны 35 российских дипломатов. Действующий президент государства Барак Обама назвал политиков «сотрудниками российской разведки». Эти меры Вашингтон предпринял в ответ на якобы вмешательства Москвы в американские выборы. Посольство РФ ответило на санкции Обамы фотографией хромой утки. 

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Алия Шарафутдинова
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