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Названы самые ожидаемые технические новинки 2017-го года
Технологии

Названы самые ожидаемые технические новинки 2017-го года

Сегодня 10:53
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Названы самые ожидаемые технические новинки 2017-го года

Москва, 30 декабря. Аналитики составили самых рейтинг самых ожидаемых гаджетов, которые выйдут на рынок в будущем году.

Самым ожидаемым техно-продуктом 2017 года являются «умные» линзы от Samsung, способные не только корректировать зрение, но и заменить фотоаппарат, сканер, часы, а также запускать интернет-браузер. Наушники-переводчики от Waverly Labs – еще одна интересная новинка, способная осуществлять синхронный перевод в онлайн-режиме. Беспроводная зарядка занимает третье место в списке самых интересных продуктов. А Vivo предложит в 2017 году смартфон с прозрачным экраном.

 

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Ирина Селезнева
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