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ДНР передаст Киеву тело бойца ВСУ, погибшего при попытке прорыва под Ясиноватой
Новороссия

ДНР передаст Киеву тело бойца ВСУ, погибшего при попытке прорыва под Ясиноватой

Сегодня 10:48
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ДНР передаст Киеву тело бойца ВСУ, погибшего при попытке прорыва под Ясиноватой

Донецк, 30 декабря. Донецкая народная республика передаст Киеву тело военнослужащего ВСУ, который погиб при попытке прорыва украинской армии в районе Ясиноватой, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Сегодня мы передадим одно тело военного ВСУ, который погиб при попытке прорыва в районе Крутой Балки, — рассказал представитель оперативного командования. — Процедура пройдет в 13.00 по местному времени».

Басурин уточнил, что украинский военнослужащий погиб 28 декабря, когда ВСУ предприняли попытку прорыва в районе Ясиноватой.

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Катерина Тимошенская
#эдуард басурин
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