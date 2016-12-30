«Газпром» выделит 310 млн евро на строительство «Турецкого потока»

Москва, 30 декабря. «Газпром» выделит на строительство газопровода «Турецкий поток» 310 миллионов евро.

Как сообщили в пресс-службе компании, выделенные деньги пойдут для поставок труб и необходимого оборудования. Они также будут использованы при выполнении строительно-монтажных работ, а также при закупке сырья, товаров и покроют часть административных расходов.

Предоставляемые «Газпромом» денежные средства будут использоваться компанией South Stream Transport B.V. для финансирования расходов по реализации проекта.

Ранее Миллер рассказал, когда «Газпром» начнет строительство «Турецкого потока».