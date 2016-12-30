Ученые узнали, как любовь и дружба влияют на здоровье

Гаррисберг, 30 декабря. Социологи из Университета Пенсильвании выяснили, что здоровье человека зависит от его отношений с окружающими — от числа друзей и от любимых людей.

Американские исследователи полагают, что здоровье людей в современном обществе базируется не только на развитой медицине, но и на межличностных связях. Люди, у которых есть много друзей, болеют реже и не страдают хроническими заболеваниями по сравнению с замкнутыми индивидами. Наличие второй половинки — возлюбленных делает иммунитет человека устойчивым к стрессам и вирусным инфекциям. А вот одинокие люди болеют довольно часто из-за низкого эмоционального состояния.