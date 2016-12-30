Роскосмос отложил запуск космического корабля «Прогресс» на 19 дней

Москва, 30 декабря. Роскосмос отложил запуск грузового корабля космического корабля «Прогресс МС-05» со 2 на 21 февраля. Космический корабль на орбиту доставит ракета-носитель «Союз», запуск состоится на космодроме «Байконур».

«Пуск перенесен, скорее всего, в связи с необходимостью продолжения расследования аварии, произошедшей 1 декабря 2016 года с грузовым кораблем «Прогресс МС-04», — пояснил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

Сообщается также, что 27 марта состоится запуск пилотируемого корабля «Союз МС-04». Напомним, что 1 декабря произошла авария при запуске «Прогресса». Космический корабль, который должен был доставить 2 тонн грузов на МКС, так и не удалось вывести на орбиту.