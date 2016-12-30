Боевики ИГ под атаками армии САР и «Хезболлы» отступили к поселку Аш-Шарифа

Дамаск, 30 декабря. Правительственные войска Сирии при поддержке подразделений «Хезболлы» сумели выбить боевиков ИГ с укрепленных позиций в провинции Хомс.

При поддержке артиллерии и авиации сирийские военные заняли выгодную высоту в районе Эт-Тияс и вынудили боевиков террористической группировки «Исламское государство» отступить в поселок Аш-Шарифа. Вместе с сирийцами в атаку шли бойцы «Хезболлы». Террористы намерены перегруппироваться, контратаковать и отбить потерянную высоту. Армия САР собирается освободить поселок от исламистов. Планам боевиков мешают непрерывные авиационные удары, которые не дают экстремистам собрать достаточно большой отряд для наступления.