Самолет в США вынужденно приземлился из-да драки пассажира с бортпроводниками

Нью-Йорк,30 декабря. Скандал между пассажирами, переросший в драку на борту самолета, стал причиной возвращения в аэропорт вылета в американском Миннеаполисе авиалайнера авиакомпании Delta Air Lines. По данным телеканала ABC News, через несколько минут после взлета, когда всем пассажирам еще было предписано оставаться в креслах, одна из пассажирок захотела пройти в туалетную комнату.

Так, приятель женщины присоединился к спору с бортпроводниками. Как рассказали очевидцы, в ходе перепалки с криками разъяренный мужчина также избил других пассажиров. Капитан борта принял решение вернуться в Миннеаполис.

По прилету зачинщики беспорядка были задержаны полицейскими. При этом во время задержания дебошир также оказал сопротивление правоохранителям, из-за чего его пришлось обездвижить и надеть наручники.

Как сообщала ранее «Газета.ру», в пятницу в московских аэропортах отменили 35 авиарейсов, еще 28 были задержаны.