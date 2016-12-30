Более тридцати рейсов отменили в аэропортах Москвы

Москва, 30 декабря. В аэропортах российской столицы – «Домодедово», «Шереметьево», «Внуково» отменили 35 авиарейсов этим утром, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

В столичном аэропорту «Домодедово» было отменено три рейса, еще 23 задержаны, об этом сообщается в интернет-сервисе «Яндекс.Расписание». Известно, что в расписании полетов в аэропорту «Шереметьево» также произошли изменения — отменен 31 рейс и пять рейсов задержаны. Во «Внуково» был отменен только один рейс. Причины изменений в расписании рейсов не известны.



