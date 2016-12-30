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Столтенберг попросил не сравнивать Россию с ИГ
Политика

Столтенберг попросил не сравнивать Россию с ИГ

Сегодня 10:29
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Столтенберг попросил не сравнивать Россию с ИГ

Берлин, 30 декабря. НАТО не видит прямой угрозы для своих членов со стороны России и считает важным поддерживать активный диалог с Москвой. Об этом рассказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

В интервью немецким СМИ ,Столтенберг подчеркнул, что не видит со стороны РФ угрозы альянсу. Он отметил, что Россия является и останется соседом НАТО. Поэтому, по мнению генсека, альянс должен поддерживать диалог и стремиться к деэскалации с Москвой.

Столтенберг ответил на вопрос, кто будет представлять более существенную опасность для НАТО в 2017 году — РФ или террористическая организация «Исламское государство», запрещенная в России.

По его мнению, нет смысла сравнивать ИГ с Россией. Также он напомнил, что НАТО должно разбить ИГИЛ, уничтожить группировку.

Ранее генсек НАТО Столтенберг признался, что он феминист. 

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Алия Шарафутдинова
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