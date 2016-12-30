ДНР ждет от Порошенко обмен «всех на всех» в канун Рождества

Донецк, 30 декабря. Донецкая народная республика надеется, что обмен пленными по формуле «всех на всех» произойдет перед Рождеством, заявила уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Морозова заявила, что ждет от президента Украины Петра Порошенко обмена пленными по формуле «всех на всех», которого требуют минские соглашения.

«Достаточно одного волевого решения Порошенко для освобождения всех ребят, — обратила внимание омбудсмен ДНР. — Надеюсь, такое решение будет принято, и в канун Рождества мы проведем долгожданный обмен по формуле «всех на всех».

Накануне представители Киева передали ДНР и ЛНР 15 человек, которые удерживались в плену украинскими властями.