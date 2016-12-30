Видео, как Овечкин добирается на матч через забор, взорвало Сеть

Вашингтон, 30 декабря. Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин с приключениями добирался на очередной матч своей команды.

Для того, чтобы успеть на матч своей команды, Овечкин с помощью стремянки, которую ему одолжил одноклубник Евгений Кузнецов, перелазил через забор собственного дома. Оказалось, что автоматические ворота не открывались из-за отсутствия электричества.

Нападающий выложил видео на своей странице в Instagram видео, под которым написал, что на помощь приезжает спаситель, когда отключают свет, а на игру ехать все равно необходимо.

31-летний форвард благополучно добрался до арены, вот только его команде выиграть не удалось. В основное время команды сыграли вничью, а в серии буллитов «Вашингтон Кэпиталс» уступил «Нью-Джерси Дэвилз», сам капитан не забил.