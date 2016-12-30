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Кабмин утвердил ключевые цели экологического проекта «Чистая страна»
Россия

Кабмин утвердил ключевые цели экологического проекта «Чистая страна»

Сегодня 10:42
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Кабмин утвердил ключевые цели экологического проекта «Чистая страна»

Москва, 30 декабря. Российское правительство одобрило паспорт приоритетного проекта «Чистая страна», в рамках которого запланировано минимизировать экологический урон в России до 2025 года. Об этом в пятницу сообщается на сайте кабмина.

Согласно сообщению, главная задача данного проекта — минимизировать экологический ущерб, который связан с захоронением твердых бытовых отходов, уменьшить экологические риски, кроме того, сформировать интерактивную информационную систему, благодаря которой будет возможно обнаружить и уничтожить нелегальные мусорные свалки.

Ожидается, что срок реализации проекта запланирован до 2025 года включительно. В ходе реализации планируют строительство пяти мусоросжигающих предприятий, в том числе четырех в Подмосковье и одного — в Республике Татарстан.

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Сирия: непримиримые боевики не могут смириться с миром
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