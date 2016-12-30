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Ученые обнаружили неожиданное влияние кофе на секс
Общество

Ученые обнаружили неожиданное влияние кофе на секс

Сегодня 10:20
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Ученые обнаружили неожиданное влияние кофе на секс

Вашингтон, 30 декабря. Американские ученые нашли связь между употреблением кофе и сексуальной активностью мужчины.

Как рассказали научные сотрудники из Научно-исследовательского центра здоровья при Университете штата Техас, кофе улучшает потенцию.

Специалисты провели эксперимент и убедились, что употребление двух-трех чашек кофе снижает эректильную дисфункцию. Мужчины, любящие этот напиток, чувствуют себя более здоровыми.

Эксперты добавили, что кофеин во многом схож с действием виагры. Положительное влияние кофеина на потенцию особенно заметно у мужчин, имеющих лишний вес. 

Ранее ученые объяснили, почему кофе бодрит не всех. 

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Алия Шарафутдинова
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