Четыре человека стали жертвами лобового столкновения легковушек под Ульяновском

Ульяновск, 30 декабря. Страшное ДТП произошло в Ульяновской области: в результате столкновения легковушек погибли четыре человека. Как стало известно, авария случилась на автодороге возле села Вальдиватское Карсунского района.

Так, УМВД России по Ульяновской области сообщает, что автомобили Lada Kalina и Mitsubishi столкнулись лоб в лоб на дороге. От сильного удара смертельные травмы получили оба водителя и два пассажира. Они скончались до приезда скорой помощи.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего ДТП, устанавливаются личности погибших.

Как сообщала «Газета.ру», в Ростовской области в результате столкновения двух такси Renault Logan пострадали 34-летняя женщина и девятилетний ребенок