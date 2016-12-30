ЛНР получила 540 тонн гумпомощи от Красного Креста

Луганск, 30 декабря. Луганская народная республика (ЛНР) получила от международного комитета Красного Креста (МККК) более 540 тонн гуманитарной помощи, сообщили представители пресс-службы организации.

«МККК в декабре 2016 года доставил (в ЛНР. —Прим. ФАН) 542,6 тонны различной гуманитарной помощи», — констатировали представители Красного Креста.

Отмечается, что в составе гуманитарной помощи были порядка 264 тонн продуктов, а также около 22 тонн гигиенических средств, одеял, пластиковых окон и стекол.

По данным организации, МККК оказал помощь в декабре 14,788 тысячи людей.

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