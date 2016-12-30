ИГ отброшено от южного фланга авиабазы Т-4 около Пальмиры

Дамаск, 30 декабря. Сирийская армия провела локальную наступательную операцию на подступах к авиабазе Т-4 около Пальмиры и зачистила южный фланг периметра.

В операции участвовали бойцы Гвардейского десантного батальона Сирийской Арабской Республики. Десантники действовали небольшими группами под прикрытием пулеметов крупного калибра. Позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) были подавлены шквальным огнем. Сирийские гвардейцы вплотную подобрались к укрепленным позициям. После артподготовки элитные бойцы штурмом взяли высоту Аш-Шарифа и заставили террористов отступить.