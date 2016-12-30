Три сотрудницы больницы в Комсомольске-на Амуре лишились работы из-за видео

Хабаровск, 30 декабря. Три сотрудницы реанимационного отделения больницы №7 в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края были вынуждены уволиться после скандала из-за выложенного в Сети видео. На кадрах они позируют в одной из палат медицинского учреждения.

Как пишут местные СМИ, руководство больницы заявило, что действия девушек нарушают санитарно-эпидемиологический режим.

Как рассказали в учреждении, санитарки и медсестра написали заявление на увольнение по собственному желанию. По закону они работают до 16 января.