Рособрнадзор запретил пяти российским вузам вести набор студентов

Москва, 30 декабря. Рособрнадзор провел ряд проверок в российских вузах, по результатам которых в пяти высших учебных заведениях запрещен прием студентов.

Российское надзорное ведомство в сфере образования провело проверки с 23 по 29 декабря, в результате которых Тюменскому филиалу Сибирского университета потребительской кооперации, Институту управления, Педагогическому институту в Калининградской области, Санкт-Петербургскому медико-социальному институту и Восточному институту было запрещено вести набор студентов.

Рособрнадзор отозвал аккредитацию у филиала Института международного права и экономики имени А.С. Грибоедова, действующего в Калуге. Аккредитаций по некоторым специальностям была лишена Курская академия государственной и муниципальной службы. Отметим, что лишение аккредитации означает для вуза запрет на ведение деятельности.